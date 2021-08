Błąd w PS Store pozwalał na odebranie hitów za darmo. Jak do tego doszło?

W PS Store mogliśmy niedawno natknąć się na potencjalnie korzystny błąd, który pozwalał na zgarnięcie paru gier. Pora wytłumaczyć, których tytułów dotyczył i dlaczego.

Niedawno informowaliśmy Was o bugu w PS Store, dzięki któremu mogliście odebrać gry za darmo. Gracze wspominali głównie o The Last Guardian i Resident Evil VII. Stety lub niestety, wykorzystanie niedoróbki mogło poskutkować zbanowaniem konta PlayStation.

Na forum ResetEra pojawił się wątek poświęcony błędowi. Jeden z graczy wyjaśnił, jak działa niedoróbka i które gry obejmowała. Okazuje się, że mogliśmy odebrać najpewniej wszystkie gry z PlayStation Plus Collection, które posiadały wersje demo. Nawet wtedy, kiedy nie korzystaliśmy z PlayStation 5. Oznaczało to, że posiadacze PS4 mogli zyskać dostęp do całej masy świetnych tytułów bez płacenia.

Błąd bazował na pobraniu wersji demonstracyjnej danej gry. Następnie nieświadomy konsekwencji gracz musiał „zakupić” tytuł, ale ten był przypisywany do naszej biblioteki za darmo. Jak zapewne część z Was się domyśla, do przeprowadzenia całego procesu była potrzebna subskrypcja PS Plus.

Problem załatano, co oznacza również, że nie odbierzecie już gier za darmo. Nawet jeśli by Wam się udało, istnieje spora szansa, że Sony zawiesiłoby Wasze konta PlayStation. Czy warto? Raczej nie.