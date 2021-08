Chcesz Abandoned za darmo? Dostaniesz, jeśli kupiłeś niedokończoną grę twórców

Reżyser Abandoned potwierdził nietypowy plan Blue Box Game Studios. Zespół chce dać swój nowy tytuł osobom, które kupiły poprzedni, niedokończony twór studia.

Blue Box Game Studios mocno się uaktywniło i reżyser ze studia coraz chętniej udziela się w wywiadach. Hasan Kahraman niedawno przedstawił pigułkę dziwnych i niespójnych informacji o swojej nowej grze, a teraz postanowił nieco uspokoić fanów.

Studio pracowało kiedyś nad The Haunting: Blood Water Curse. Był to survival horror, który mogliśmy nabyć we wczesnym dostępie. Tytuł nigdy nie doczekał się ukończenia, a dodatkowo był po prostu bardzo kiepski. Ostatecznie wycofano go ze sprzedaży.

Kahraman potwierdził, że jeśli kupiliśmy wspomnianą grę, otrzymamy Abandoned za darmo. Co więcej, Blue Box planuje wydać (tworzone już przez inny zespół) The Haunting i zaoferować go bezpłatnie każdemu. Przy okazji reżyser opowiedział trochę o nadchodzącej darmówce.

The Haunting było jak nasza zachodnia wersja Fatal Frame, z kamerą, strzelaniem i innymi rzeczami. To jest w zasadzie to, czym jest. Jest też trochę zagadek. Używamy trochę starego stylu eksploracji z gier grozy, takich jak Fatal Frame 1 i 2. (…). Zrzuty ekranu, które widzisz teraz na Steamie, to był koncept, nad którym pracowaliśmy, ale to nie jest ta gra. Wkrótce zamieścimy (nowe – red. ) zrzuty ekranu na stronie Steam. – powiedział Hasan Kahraman w wywiadzie z głównym oddziałem IGN

Obietnice są spore, ale zobaczymy, jak będzie z ich realizacją. Biorąc pod uwagę poprzednie decyzja Blue Box, osobiście nie będę się nastawiał zbyt pozytywnie.