Spieszcie się, a zgarniecie darmowe DLC do Mortal Shell. Wprowadza nowy tryb i wiele więcej

W najbliższych dniach każdy posiadacz Mortal Shell może za darmo otrzymać dodatek DLC The Virtuous Cycle. Uwaga, jest to oferta limitowano czasowo.

Ów rozszerzenie dostępne jest do zgarnięcia dosłownie na wszystkich platformach, na których wyszła podstawowa wersja gry. Od wczoraj produkcja jest dostępna także na Steamie, co powinno ucieszyć masę graczy PC. Oprócz tego tytuł można zakupić na Epic Games Store, GOGu, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series S.

Od dziś, do 23 sierpnia, gracze będą mogli pobrać The Virtuous Cycle —pełnoprawne rozszerzenie wraz z nowym trybem roguelike, nową grywalną powłoką i nową bronią axe-kataną – zupełnie za darmo. Po zakończeniu okresu promocji dodatek zostanie przypisany do konta graczy na zawsze. Cena rozszerzenia po 23 sierpnia wynosić będzie 6.99 Euro. – czytamy w informacji prasowej

Co ciekawe, na ten moment Mortal Shell rozeszło się w ponad 500 000 egzemplarzy, a aż 350 000 osób dodało grę na swoją listę życzeń na platformie Gabe’a Newella. Są to zawrotne liczby, których gratuluję wszystkim zaangażowanym w proces twórczy tej pozycji.

Graliście już może w omawianą w artykule grę? Jakie jest Wasze zdanie? W sieci nie brakuje naprawdę różnych recenzji. Wielu graczom tytuł ten przypadł do gustu, a inni dają naprawdę niskie oceny.

