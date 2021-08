Void Bastards i Yooka-Laylee do odebrania za darmo. Kosmiczny FPS i platformówka czekają

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Kolejne, darmowe gry na Epic Games Store są już dostępne do odebrania. W najbliższym czasie możecie zgarnąć dwie rewelacyjne produkcje. FPS z komiksową oprawą graficzną oraz platformówka dla graczy w każdym wieku już czekają!

Uwaga, na odebranie nowych prezentów macie czas jedynie do 26 sierpnia, do godziny 16:59. Radzę się pospieszyć, aby przypadkiem nie zapomnieć. Jeśli przegapicie tę okazję, możecie naprawdę żałować, bo tym razem wujek Epic naprawdę się postarał.

Pierwszą z dwóch darmówek jest Void Bastards. To kosmiczna strzelanka z widokiem FPP. Zadaniem graczy jest przeprowadzenie grupy więźniów przez kosmiczne niebezpieczeństwa. Ważnym elementem jest podejmowanie strategicznych decyzji powiązanych m. in. z zarządzaniem dostępnymi surowcami. Całość jest dopieszczona raczej niespotykaną w innych tytułach oprawą graficzną. Ta przypomina mi połączenie designu modeli z klasycznych DOOMów z pięknymi, komiksowymi grafikami.

Uwielbiacie platformery 3D? Szukacie czegoś dla kogoś młodszego? Lubicie gry zręcznościowe albo jesteście kolekcjonerami znajdziek? Jeśli tak, Yooka-Laylee w takim razie powinno być idealne dla Was. W tym tytule wcielicie się w duet tytułowego kameleona i nietoperza, którzy razem mogą pochwalić się szeregiem nietypowych umiejętności. Latanie i posługiwanie się ogromnym językiem na pewno przyda się podczas rozwiązywania zagadek logicznych. Walk z bossami też nie zabrakło, a zawartości jest wiele więcej.

Już za tydzień w czwartek od godziny 17:00 czekać będzie na Was tym razem tylko jedna gra. Słyszeliście może o Automachef? W tym tytule stworzycie automatyczną kuchnię marzeń, by ulepszyć Wasz gastronomiczny biznes. To gratka dla fanów wysilania swoich szarych komórek podczas grania.

