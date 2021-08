Pojawiły się pierwsze oceny Ghost of Tsushima Director’s Cut. Jak wypada dodatek?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ghost of Tsushima Director’s Cut zostało ocenione przez recenzentów. Napływające do sieci noty zdecydowanie napawają optymizmem.

Krytycy ocenili już spore rozszerzenie do Ghost of Tsushima i podzielili się swoimi opiniami w sieci. W chwili publikacji tego artykułu, średnia ocen gry w serwisie Metacritic wynosi 88/100 punktów. To bardzo dobry wynik, który może jednak ulec zmianie.

Oto niektóre oceny Ghost of Tsushima Director’s Cut:

CGMagazine – 9.5/10

GodisaGeek – 9.5/10

GamingBolt – 9/10

Destructoid – 9/10

PlayStationLifestyle – 9/10

PushSquare – 9/10

VideoGames Chronicle – 4/5

TheGamer – 4/5

Rozszerzenie Iki Island naprawdę daje radę. Recenzenci doceniają dobrą historię, przyjemne aktywności oraz fenomenalną oprawę na PlayStation 5. Dodatkowo pochwalono mniejsze poprawki typu quality of life. Według opinii, to po prostu świetna rozbudowa solidnej podstawy.

Oczywiście nie mogło być idealnie, choć powodów do narzekań nie ma zbyt wielu. Największym problemem rzekomo jest długość głównej fabuły dodatku – ta zajmie nam około 10 godzin. Widać też, że formuła otwartego świata potrzebuje odświeżenia. To jednak dość nieduże wady, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość zalet.

Przy okazji nie musicie się również martwić o Wasze stany zapisu i trofea. Sucker Punch potwierdziło, że nie będzie problemu z ich transferem. Nic tylko grać!