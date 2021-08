Ghost of Tsushima pozwoli na szybki transfer zapisów do Director’s Cut. Co z trofeami?

Sucker Punch wyjaśniło, jak przebiegnie transfer trofeów i zapisów do Ghost of Tsushima Director’s Cut. Sprawa jest bardzo prosta.

Premiera rozszerzonej wersji Ghost of Tsushima jest tuż tuż. Director’s Cut otrzymało nawet premierowy zwiastun, a wyczekiwany debiut nastąpi 20 sierpnia. Do tej pory gracze mają jednak parę istotnych pytań.

Dotyczą one między innymi kwestii przeniesienia zapisów. Gracze tym razem nie będą musieli na szczęście bawić się w odpalanie wersji gry z PS4, aby przenieść wszystkie save’y na PS5.

Aby przenieść save’y z PS4 do Ghost Of Tsushima Director’s Cut na PS5, przerzuć je do pamięci PS5 i wybierz opcję „Transfer PS4 Console Save” w menu (zalecamy najpierw pobrać najnowszy patch).

Jeśli jesteś członkiem PS Plus i masz zapisy w chmurze, pobierz je lokalnie przed przeniesieniem.

– informuje Sucker Punch na Twitterze