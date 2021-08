Promocje dnia – PS Plus na rok za 102 zł, bonus w CoD: Black Ops Cold War i RE Village za 119 zł na PC

Ciekawostka historyczna: ulubiony koń Aleksandra Wielkiego nazywał się Bucefał. Ciekawostką za to nie jest fakt, że jak prawie codziennie mamy dla Was promocje. Dzisiaj za rok PS Plus zapłacicie około 100 zł, darmowy bonusik w CoDzie Black Ops Cold War i niezła cena najnowszego Resident Evil Village.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Roczny PS Plus za jedynie 102 zł? Ale jak to?

Ano tak to. W linku poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak zgarnąć 12 miesięcy abonamentu PS Plus w naprawdę przystępnej cenie. Ja rozwodzić się nie będę, ale wszystkich chętnych zapraszam do sprawdzenia odnośnika.

Jak kupić PS Plus na 12 miesięcy za 102 zł? Podpowiadamy!

CoD Black Ops Cold War z darmowym bonusem dla subskrybentów PS Plus

Jeśli jesteście subskrybentami PS Plusa (a możecie się nimi stać taniej, dzięki linku powyżej), to możecie zgarnąć darmowy Pakiet Bojowy do Call of Duty Black Ops Cold War. Co tam się znajduje? Skórki. Dużo skórek, ale nie tylko. Oczywiście bonus dostępny wyłącznie na konsolach Sony.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Pakiet Bojowy (W ciemności) za darmo dla subskrybentów PS Plus

Pecetowa wersja RE Village w niezłej cenie

Teraz coś dla fanów serii Resident Evil, którzy grają na komputerach (albo laptopach rzecz jasna). Jeśli jeszcze nie zakupiliście najnowszej odsłony z dopiskiem „Village”, to teraz jest niezła okazja do zakupów. Za 120 złotych dostaniecie kluczyk do ostatniej części z serii.

Resident Evil Village dostępne za 119,09 zł w CDKeys

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie, znać co kupiliście!