Gorący przeciek z Robertem Lewandowskim w FIFA 22

Dzięki zamkniętym testom FIFA 20 jeden z graczy wrzucił zdjęcie prezentujące najlepszych piłkarzy w grze. Wśród nich jest Robert Lewandowski. EA nie potwierdza tych informacji.

Użytkownik o pseudonimie mavzfut na Tik Toku wrzucił filmik z gry FIFA 22, który pokazuje kartę Roberta Lewandowskiego. Ma on 93 punkty overall, przez co staje się jednym z trzech najwyżej ocenionych piłkarzy w całej grze (chodzi oczywiście o wersje podstawowe). A przynajmniej na to wskazują przecieki od tego samego insidera. Jeśli taki stan rzeczy ujrzymy w finalnej wersji produkcji, to będzie nie lada wydarzenie w serii. Polak przerwie długotrwałą passę dwójki (Ronaldo i Messi) najwyżej ocenionych piłkarzy. Nie ma co się dziwić, Robert Lewandowski nieraz dokonywał cudów na boisku.

Prawdopodobni najlepsi piłkarze w FIFA 22:

Robert Lewandowski – 93

Cristiano Ronaldo – 93

Lionel Messi – 93

Premiera FIFA 22 zbliża się dużymi krokami. Jeśli wszystko się uda, to już 1 października bieżącego roku zagramy na trawiastych boiskach. Tytuł pojawi się na PS4, PS5, XONE, XSX S|X, PC, Google Stadia oraz Switch. Niestety tylko konsole nowej generacji (PS5 i XSX S|X) zostaną zaimplementowane w next-genową technologię. Chodzi oczywiście o Hypermotion, czyli system poprawiający boiskową inteligencję piłkarzy. Dzięki niemu w grze zastosowane będą również zupełnie nowe i realistyczne animacje piłkarzy.