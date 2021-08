Do sieci trafił właśnie reveal trailer Call of Duty: Vanguard. Potwierdziła się masa plotek i przecieków na temat nadchodzącego CoD-a. Oto wszystkie najważniejsze informacje, które właśnie ujawniono.

Nie będę ukrywał, że niesamowite wrażenie zrobił na mnie poniższy zwiastun. Każde ujęcie budziło we mnie coraz więcej rozmaitych emocji. W mojej opinii został fenomenalnie wyreżyserowany i mam nadzieję, że sama rozgrywka będzie dawać identyczną (lub większą) porcję wrażeń.

Pod koniec powyższego materiału poznaliśmy garść najważniejszych informacji na temat gry. Zadebiutuje ona już 5 listopada na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Jest to równo dwa tygodnie po nadchodzącej premierze Battlefield 2042. Czy to na pewno dobry pomysł, by tak blisko siebie wydawać oba tytuły? Nie wydaje mi się.

Już teraz możliwe są do złożenia pre-ordery, który zagwarantują Wam udział we wczesnej fazie otwartej bety. Ta ma odbyć się w pierwszej kolejności na sprzęcie PlayStation. Cyfrowe zamówienia przedpremierowe pozwolą Wam otrzymać w gratisie specjalną skórkę Night Raid Mastercraft do Black Ops Cold War i Warzone.

Oto ceny Call of Duty: Vanguard ze sklepu Microsoft Store:

Edycja Standardowa – 289 zł

Edycja Definitywna – 459 zł

Zestaw Międzygeneracyjny – 349 zł

Na wymienionej przed momentem stronie jest też podany przybliżony rozmiar produkcji. O dziwo, to „tylko” 75 GB. Stawiam jednak, że rzeczywista wielkość plików koniecznych do pobrania może być znacznie większa. Miło się zaskoczę, jeśli tak nie będzie, choć gracze obecnie wspieranych CoD-ów doskonale wiedzą, ile gigabajtów na dysku trzeba poświęcić na tę FPS-ową przyjemność.