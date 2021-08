PS Plus na rok za 120 zł w Polsce! Sony z wielką promocją, ale nie dla każdego

Sony organizuje wielką promocję na abonament PS Plus na rok. Niesubskrybujący usługi gracze mogą wyłapać ją w bardzo dobrej cenie.

W PlayStation Store ruszyła spora obniżka na abonament PlayStation Plus. Możecie kupić roczną subskrypcję za 120 złotych, co daje około 10 złotych na miesiąc. To bardzo, bardzo dobra cena. Można nawet powiedzieć, że dawno nie było tak świetnej promocji na Plusa. Tym bardziej, że zakupu dokonujemy bezpośrednio u PlayStation.

Miejcie jednak na uwadze, że nie jest to promocja, z której skorzysta każdy gracz. Sony zaznacza, że mogą z niej skorzystać tylko te osoby, które nie są obecnie abonentami PS Plus. Oznacza to, że nawet jeśli teraz wyłączycie automatyczne odnawianie Plusa, nie kupicie rocznego abonamentu w niższej cenie.

Dodatkowo pamiętajcie, że oferta jest ważna tylko do 30 sierpnia. Jeśli Wasz abonament wygasa przed tym terminem, być może dacie radę załapać się na zniżkę. W tym przypadku naprawdę warto być czujnym.

To też świetna okazja, aby przygotować się na zapowiedź kolejnego zestawu gier. Na ogłoszenie musimy co prawda poczekać do września, ale niska cena abonamentu zdecydowanie to wynagradza. PS Plus w tej cenie to całkiem korzystna opcja, nawet biorąc pod uwagę ostatnie przeciętne zestawy gier.