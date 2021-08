Ghost of Tsushima Director’s Cut pozostawia w tyle old-geny. Masa różnic w wydaniu na PS5

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Zastanawiacie się może jak działa Ghost of Tsushima Director’s Cut na różnych konsolach PlayStation? Zobaczcie porównanie, które pokazuje wszystkie najważniejsze różnice między wersjami.

Premiera Ghost of Tsushima Director’s Cut odbędzie się jutro. Być może dla wielu fanów gry może to być pretekst do zakupu silniejszej konsoli. PS5 otrzymało w dedykowanej dla siebie edycji wsparcie dla wielu next-genowych „ficzerów”, dlatego nie zdziwię się, jeśli ktoś rozważy przejście na nowszy sprzęt. Dobrze, nie przedłużam już. Rzućcie okiem i oceńcie.

Warto zaznajomić się z poniższymi opcjami dostępnymi na konsolach PlayStation w zależności od wersji gry:

PS4: 1080p 30 FPS

PS4 Pro: 1800p 30 FPS lub 1080p 60 FPS

PS5 (wersja z PS4): 1800p 60 FPS

PS5: 2160p 60 FPS lub 1800p 60 FPS (Resolution mode)

Edycja na PS5 charakteryzuje się najlepszą możliwą rozdzielczością, jednakże najstabilniejsze FPS-y pozyskacie dzięki wyborze Resolution Mode. Bez skorzystania z tej opcji sprzęt nie zawsze wyrobi się z wygenerowaniem 60 klatek na sekundę.

Next-genowe wydanie charakteryzuje się też większą liczbą detali i efektów wizualnych, dzięki czemu w tym przypadku gra wygląda najlepiej. Czasy ładowania na PlayStation 5 praktycznie nie istnieją, co na pewno jest sporym atutem. Warto rozważyć granie na PS5 z japońskim dubbingiem, ponieważ wtedy aktywna jest technologia lepszego dopasowania ruchu ust. Tak, jest też wsparcie dla haptycznych wibracji oraz adaptacyjnych spustów kontrolera DualSense.

Być może przegapiliście zwiastun premierowy GoT Director’s Cut. Jeśli tak, zachęcam zajrzeć do tego artykułu. Gwarantuję Wam, że nie pożałujecie poświecenia tej dodatkowej chwili na jego obejrzenie.