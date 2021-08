Co mają wspólnego Battlefield 2042 i film Joker? Oscarowego kompozytora

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Do sieci trafiło jak dotąd sporo materiałów graficznych z Battlefield 2042. Do tej pory nie wiadomo było za wiele o samym soundtracku. Tak się składa, że są za niego odpowiedzialni panowie z niesamowitym dorobkiem.

A pisząc konkretniej – zdobywca Oscara za muzykę do filmu Joker (2019) Hildur Gudnadóttir oraz Sam Slater, czyli Score Producer tego samego dzieła. Wychodzi na to, że mężczyźni jeszcze raz podjęli ze sobą współpracę, aby wspólnie stworzyć niesamowity podkład muzyczny. Jestem ciekaw, jak sobie poradzili z tym zadaniem i mam nadzieję, że Electronic Arts pokusi się o chociaż krótkie nagranie przedstawiające ich proces twórczy.

Nawet sam Steve Schnur (prezes ds. muzyki w EA) wypowiedział się bardzo pozytywnie o soundtracku Battlefield 2042.

Mogę jednoznacznie stwierdzić, że oryginalna ścieżka dźwiękowa do Battlefield 2042 jest najbardziej znaczącym osiągnięciem filmowym w całej serii i absolutnym przełomem w tym medium. – informuje Steve Schnur w rozmowie z Billboard

Szczerze mówiąc, niesamowicie cieszę się z tej wiadomości. Ścieżka dźwiękowa w filmie z Jokerem w tytule skradła moje serce. Nie mogę się doczekać, aż przekonam się na własne ucho, czy rzeczywiście ponownie kompozytorzy podołali zadaniu. W końcu tworzenie ścieżki dźwiękowej do gry nieco różni się od muzyki do filmu. Mimo to, wierzę w kompozytorów i mam nadzieję, że się tylko miło zaskoczę.