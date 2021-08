DoGRYwka – zmiany w patchu 1.3 do CP2077, „darmowe gry z banami” na PSN i switchowy nokaut w Japonii

Dziś do sieci trafiła lista zmian, które wprowadzi aktualizacja 1.3 do gry Cyberpunk 2077. Powiedzieć, że „jest ich masa” to jak powiedzieć nic. Lepiej weźcie coś do jedzenia, ponieważ możecie zgłodnieć podczas lektury.

Gracze konsol PlayStation, uważajcie! Po sieci krąży instrukcja „dorobienia się darmowych gier” na Waszych konsolach. Niestety, wraz z nimi otrzymacie też darmowego bana.

Okazuje się, że choć w Polsce Switch nie cieszy się tak ogromną popularnością, w kraju kwitnącej wiśni sprzedaż jego gier osiągnęła niedawno rekord. Dosłownie TOP30 najlepiej sprzedających się pozycji to tytuły na Pstryczka. To tylko kilka z najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy wszystko już przeczytaliście.