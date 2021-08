Szybkie bieganie i akrobatyczne przeskoki. Takie jest cyberpunkowe SPRAWL

Rogue Games oficjalnie ogłosiło wydanie retro strzelanki SPRAWL ze wszczepami i neonami w roli głównej.

Tytuł jest tworzony przez dwoje ludzi i już od dawna w sieci można było znaleźć wideo z rozgrywką. Teraz oficjalnie produkcja otrzymała wydawcę, czyli Rogue Games. SPRAWL to oldschoolowa hardcorowa strzelanka, która, jak twierdzą sami deweloperzy, czerpie silnie inspiracje ze wschodniego cyberpunka. Możemy się spodziewać, że szybki refleks to klucz do sukcesu. Główny bohater o enigmatycznej nazwie Seven, wykorzystuje cybernetyczne wszczepy m.in. „icarus”, pozwalający naginać grawitację. Nie zabraknie również szerokiego arsenału broni.

Na pierwszy rzut oka widać niezbyt ładną oraz szczegółową grafikę, jednak pamiętajmy, że liczy się gameplay. Ten prezentuje się znacznie lepiej. Szybkie tempo, bieganie po ścianie, spowalnianie czasu i akrobatyczne przeskoki to zdecydowanie charakterystyczne elementy produkcji. Wszystko dopełnia energiczna muzyka. Czuć inspirację Ghostrunnerem. Ale to dobrze. Gier typu: szybkie bieganie i zabijanie nigdy za wiele.

Produkcję możecie dodać na listę życzeń na Steamie. Obecnie nieznana jest data premiery. Jeśli lubicie cyberpunkowe klimaty, to zdecydowanie słyszeliście o tworze Redów. A słyszeliście o tym, że jeden z fanów sam stworzył długo wyczekiwaną aktualizację 1.3 do gry, której opis patcha zajmuje ponad 17 stron tekstu? Tutaj znajdziecie więcej informacji.