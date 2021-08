Switch zdominował jeden rynek. TOP 30 najlepiej sprzedających się tam gier tylko z tej platformy

Wygląda na to, że w Japonii wśród gamingowych sprzętów król jest tylko jeden. Być może wielu naszych czytelników spodziewałoby się PS5 lub Xbox Series X. Nic z tych rzeczy, ponieważ tytuł ten przysługuje konsoli Nintendo Switch.

Magazyn Famitsu w kraju kwitnącej wiśni zajmuje się między innymi prowadzeniem szczegółowego spisu tamtejszej sprzedaży gier na wszystkie platformy. W najnowszym raporcie wspomnianej redakcji TOP 30 najlepiej sprzedających się gier w okresie od 2 do 8 sierpnia to tylko gry na w fizycznych wydaniach na Pstryczka. Co ciekawe, wcześniejszego tygodnia można było w zestawieniu znaleźć też pozycje na PS4. Wygląda na to, że wraz z początkiem sierpnia Japończycy pochłonęli się grze na hybrydzie Nintendo.

Nintendo Switch – sprzedaż fizycznych kopii gier w Japonii w od 2 do 8 sierpnia 2021

Minecraft – 14 912 sztuk The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 13 873 sztuk Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 13 798 sztuk Mario Kart 8 Deluxe Ring Fit Adventure Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Super Smash Bros. Ultimate eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam Game Builder Garage Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Super Mario Party Miitopia Animal Crossing: New Horizons Mario Golf: Super Rush Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Pokemon Sword / Shield Monster Hunter Rise Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games Splatoon 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Great Ace Attorney Chronicles NEO: The World Ends With You The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II New Pokemon Snap Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun Ace Angler: Nintendo Switch Version Human Fall Flat Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition Super Mario Maker 2

Szczerze? Kompletnie mnie to nie dziwi. Switch zdążył już przez kilka ostatnich lat znaleźć swoich nabywców w Japonii. Niestety, PS5 i w tym kraju dalej jest ciężko dostępne. To tylko kilka powodów, dlaczego powyższa tabela może wyglądać tak, a nie inaczej. Chciałbym osobiście dożyć czasów, by i w Polsce Nintendo Switch było aż tak popularne. Kto wie? Może za życia się miło zaskoczę.

Być może jesteście szczęśliwymi nabywcami tej „hybrydówki” i przegapiliście mój ostatni artykuł od darmowym tygodniu Minecraft Dungeons na tej platformie. Jeśli tak, zajrzyjcie do tego tekstu.