Paczka hitów zmierza do Game Passa. W tym jedne z najważniejszych premier miesiąca

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Xbox Game Pass otrzyma niedługo całą masą ciekawych produkcji. Microsoft ujawnił kolejne gry zmierzające do oferty usługi. Jest wśród nich parę bardzo głośnych premier.

Przyszedł ten czas w miesiącu, kiedy możemy podzielić się z Wami listą premier zmierzających do Game Passa. Jeśli subskrybujecie abonament i jesteście wygłodniali nowości, poniżej znajdziecie listę gier, które trafią do Was w ciągu najbliższych tygodni.

Humankind – PC – już dostępne

Need For Speed Heat – xCloud – już dostępne

Star Wars Battlefront II – xCloud – już dostępne

Star Wars Jedi: Upadły Zakon – xCloud – już dostępne

Recompile – xCloud, konsole oraz PC – 19 sierpnia

Train Sim World 2 – xCloud, konsole oraz PC – 19 sierpnia

Twelve Minutes – xCloud, konsole oraz PC – 19 sierpnia

Psychonauts 2 – xCloud, konsole oraz PC – 25 sierpnia

Myst – xCloud, konsole oraz PC – 26 sierpnia

Nowe gry to jedno, ale z usługi zniknie również parę tytułów. Do 31 sierpnia możecie grać w następujące produkcje:

Blair Witch

Double Kick Heroes

NBA 2K21

Stranger Things 3: The Game

Na uwagę według mnie zasługuje świetne Humankind, którego moją recenzję znajdziecie w tym miejscu. Moim zdaniem to pozycja obowiązkowa dla fanów Sid Meier’s Civilization i strategii w ogóle. Warto też rzucić okiem na dobrze zapowiadające się Twelve Minutes. To mroczny thriller, który spodoba się miłośnikom pokręconych historii. Choć powyższe tytuły nie spodobają się każdemu, warto dać im szansę.