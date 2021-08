Za darmo i na zawsze. Szansa na odebranie Mortal Shell: The Virtuous Cycle

Wszyscy posiadacze podstawowej wersji gry Mortal Shell, będą mieli okazję przypisać do konta za darmo rozszerzenie The Viruous Cycle. Promocja trwa tylko przez kilka dni.

W tym roku Mortal Shell świętuje swoje pierwsze urodziny i właśnie z tej okazji twórcy gry, postanowili sprawić graczom mały podarunek. Wszyscy, którzy mają podstawową wersję gry, będą mogli za darmo i na stałe dodać do swojego konta dodatek The Virous Cycle. Promocja startuje wraz z premierą DLC, czyli 18 sierpnia bieżącego roku i potrwa do 23 sierpnia.

Wydarzenie działa na wszystkich platformach, czyli na PC (GoG, Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, XONE, XSX S|X. Po zakończeniu okresu promocyjnego DLC będzie kosztować 6,99 euro. Wraz z pojawieniem się dodatku, gra zawita również na Steam. To nie wszystko. Na Twitchu wystartuje kampania, dzięki której oglądając transmisje z gry, będziecie mogli zdobyć skórkę dla Axetany oraz nową grywalną broń- lutnię. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Od premiery Mortal Shell w sierpniu 2020 roku, zastanawialiśmy się, jak dać naszym fanom coś naprawdę wyjątkowego, co dowodzi naszego szczerego uznania za ich wsparcie. Rozszerzenie Virtuous Cycle zawiera mnóstwo treści, które pokochają fani tego gatunku, i zapewnia nowy, unikalny sposób na poznanie bogatego uniwersum Mortal Shell. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nowi i starzy gracze wyruszą w głębiny Fallgrim I zmierzą się z naszym nowym trybem roguelike. Kiron Ramdewar, szef działu PC i konsoli w firmie Playstack wydawcy tytułu

Co znajdziemy w nowym rozszerzeniu? Przede wszystkim do produkcji zostanie dodany tryb rogue like. Ponadto otrzymamy możliwość zagrania nową powłoką, czyli Hadernem. Na koniec wspomnę o katano-toporze, który można rozkładać i składać w zależności od preferowanego stylu gry. To jednak nie wszystko, co zawiera nowa zawartość. Resztę musicie sprawdzić już sami.