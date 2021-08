Dead by Daylight traci lubiane przez fanów DLC

Zawartość ze Stranger Things zniknie z Dead by Daylight już w listopadzie. To ostatnia okazja na zakupy i zatrzymanie skórek na zawsze. W grze pojawi się wyprzedaż na rzeczy z Netflixowego uniwersum.

Twórcy poinformowali, że 17 listopada tego roku z Dead by Daylight zniknie możliwość zakupienia zawartości z serialu Stranger Things. Spokojnie, jeśli zakupicie lub już posiadacie np. skórkę postaci, to po wycofaniu ich ze sklepu, będziecie mogli ich nadal używać. Warto dodać, że obecna mapa Hawkin Natonal Laboratory przestanie być dostępna dla graczy wraz z 17 listopada.

Co ważne od jutra startują promocje na skórki i bohaterów z uniwersum Stranger Things. Jest to świetny moment, a zaraz ostatni na zakupy rzeczy z Netflixowego serialu. Przypomnijmy, że rozszerzenie z ST wprowadzono do gry we wrześniu w 2019 roku.

Rozpiska promocji z Stranger Things w Dead by Daylight:

18 sierpnia – 17 listopada ; zniżka 50% na skórki postaci : Nancy Wheeler, Steve Harrington, Demogorgon;

; : Nancy Wheeler, Steve Harrington, Demogorgon; 18 sierpnia – 8 września; zniżka 50% na stroje : Nancy Wheeler (Biznesowy rok 1985, Poszukiwaczka sprawiedliwości, Śnieżna suknia balowa, Różane dni, Impulsywny aktywista, Steve Harrington (Lodziarnia Ahoj, Niania na ostatnią chwilę, To się nie dzieje, Licealne ciacho, Jonathan Byers), Demogorgon (Zbiegły osobnik, Wynaturzony Demogorgon, Geologiczna mutacja);

: (Biznesowy rok 1985, Poszukiwaczka sprawiedliwości, Śnieżna suknia balowa, Różane dni, Impulsywny aktywista, (Lodziarnia Ahoj, Niania na ostatnią chwilę, To się nie dzieje, Licealne ciacho, Jonathan Byers), (Zbiegły osobnik, Wynaturzony Demogorgon, Geologiczna mutacja); 18 sierpnia – 1 września; zniżka 60% na rozdział Stranger Things na Steam oraz konsolach PS, XBOX, Stadia i Switch

Stranger Things na Steam oraz konsolach PS, XBOX, Stadia i Switch 18 sierpnia – 1 września; zniżka 50% na edycji Stranger Things na Steam oraz konsolach PS, Xbox, Stadia

Na koniec twórcy zapraszają do śledzenia kanałów społecznościowych Dead by Daylight, bo mogą się pojawić jeszcze jakieś specjalne okazje do 17 listopada.