Nie czekajcie w sierpniu na ogłoszenie nowej oferty PS Plus

Niestety kalendarza nie oszukamy. W sierpniu najpewniej nie uświadczymy zapowiedzi nowej oferty PS Plus. Chyba, że zdarzy się wyjątek.

Dlaczego właściwie w tym miesiącu mamy nie zobaczyć zapowiedzi nowej oferty PS Plus? Cóż, odpowiedź jest dość prosta. Kalendarz tak się układa, że pierwszy wtorek września wypada 7 września, a gry (prawie zawsze) są ogłaszane w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca, czyli w przypadku kolejnej oferty będzie to 1 września. Sony zazwyczaj ogłasza ofertę w takim terminie, jednak zdarzają się wyjątki. Jeśli jednak nie uświadczymy takowego, to ofertę wrześniową poznamy dopiero dnia, kiedy uczniowie wracają do szkół.

Nowa oferta PS Plus wrzesień 2021 zacznie obowiązywać od 8 września, dlatego do tego momentu możemy pobierać gry z sierpnia:

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (PS4 i PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 i PS5)

Hunter’s Arena: Legends (PS5)

