Pikselowe dziewczyny czekają, aż je poderwiesz. Leisure Suit Larry z 1987 za darmo

Pierwsza odsłona z cyklu Leisure Suit Larry dostępna za darmo. Każdy może cofnąć się do 1987 roku, by spróbować poderwać dziewczyny.

Indie gala udostępnia z darmo Leisure Suit Larry 1 – In the Land of the Lounge Lizards. W tym przypadku chodzi o pierwszą oryginalną odsłonę z ubiegłego wieku, a nie o odnowioną wersję. Jest to świetna okazja, aby „wejść w wehikuł czasu” i przenieść się o ponad 30 lat wstecz. Co warto wspomnieć, w produkcji nie ma sterowania myszą, a jedynie za pomocą komend wpisywanych przez klawiaturę. Takie o to „luksusy” dawnych lat.

Jak zdobyć grę? Wystarczy kliknąć w ten link, a następnie zalogować się na stronie, zjechać trochę na dół i przypisać klucz do konta. Oczywiście, jeśli to się zrobi, to tytuł pozostaje nasz już na zawsze. Gra dostępna jest wyłącznie na PC, ale to nie powinno dziwić. No to co, kto się skusi na klasyczka?

Oprócz pierwszej części Leisure Suit Larry za darmo możecie zgarnąć:

Web Spice

Cat Defense

Still Life 2

The Mims Beginning

Return to Mysterious Island 2