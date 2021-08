Techland rzekomo zdecydował się na ważny krok. Giełda czeka na kolejnego giganta

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowe doniesienia wskazują, że Techland szykuje się do wejścia na giełdę. O kroku tym dyskutowało się już od paru ładnych miesięcy.

Już w grudniu tego roku (jeśli obejdzie się bez opóźnień) zagramy w Dying Light 2. To wielki i zapowiadany od bardzo dawna projekt, na który czekają miliony graczy na całym świecie. Oczekiwania są spore, a równie duży jest potencjał na wielki sukces. To bez wątpienia największa zbliżająca polska premiera w świecie gamingu.

Wygląda na to, że Techland powoli szykuje się do wejścia na giełdę. Znana polska spółka ma doradców – konsorcjum banków – przy procesie IPO (Initial Public Offering) – informują źródła ISBtech. W chwili publikacji tego artykułu, studio jeszcze nie skomentowało sprawy.

Przygotowania do procesu IPO oznaczają, że spółka najpewniej w bardzo niedalekiej przyszłości oficjalnie wejdzie na GPW. Nie jest to wielką niespodzianką, bowiem Techland w tym roku stał się spółką akcyjną.

Co więcej, prezes spółki, Paweł Marchewka, wspominał wcześniej, że firma rozważy wejścia na giełdę po premierze Dying Light 2. Ta zaplanowana jest na 7 grudnia, więc jesteśmy coraz bliżej ewentualnego ogłoszenia.

Co oznacza dla spółki wejście na giełdę? Przede wszystkim pozyskanie kapitału i możliwość w miarę spokojnego, dalszego rozwoju. Dla graczy oznacza to – w pewnym uproszczeniu – że słynny zespół będzie mógł przygotowywać bardziej zaawansowane twory i/lub skupiać się na paru projektach jednocześnie. Póki co musimy poczekać na potwierdzenie tego kroku przez polskie studio.