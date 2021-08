Promocje dnia – za darmo dodatek do Mortal Shell, tańszy smartfon do gier i pre-order Guardians of the Galaxy

Dzisiaj wtorek, a więc imieniny Rustyka oraz Mirony. Solenizantom życzę wszystkiego dobrego, a wszystkich czytelników zapraszam na promocje. Dzisiaj proponujemy darmowy dodatek do Mortal Shell, tańszy smartfon (na którym oczywiście można grać), a także pre-order wraz ze steelbookiem do Guardians of the Galaxy.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Bicie, mordobicie i jeszcze raz bicie. Teraz jeszcze z darmowym DLC do Mortal Shell

Twórcy gry Mortal Shell z okazji pierwszej rocznicy premiery produkcji, udostępniają darmowy dodatek. Wszyscy posiadacze podstawowej wersji gry, przez kilka dni mogą przypisać DLC do konta. Tak. Rozszerzenie zostanie z Wami do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Więcej o grze i dodatku możecie przeczytać tutaj.

Mortal Shell: The Virtuous Cycle za darmo dla posiadaczy podstawowej gry na PC, PS4, PS5 lub Xbox

Smartofnik OOPO Reno 4 w RTV Euro AGD w niższej cenie. Do koloru (niebieski i czarny) do wyboru

W ofercie sklepu RTV Euro AGD pojawiła się promocja na tytułowy telefonik. Nie będę pisać parametrów smartfona, bo widzicie w linku poniżej. Swoją drogą jak jesteście zainteresowani, to po prostu kliknijcie niżej.

Smartfon OPPO Reno 4 (Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB ROM) za 1099 zł w RTV Euro AGD

Strażnicy Galaktyki w przedsprzedaży ze ślicznym steelbookiem. Aż żal się nie skusić

Jeśli zamierzacie kupić przedpremierowo Guardians of the Galaxy, to polecam rozważyć ofertę z RTV Euro AGD. Zwłaszcza, gdy jesteście fanami pudełek. Tych metalowych. Niemetalowych zresztą też. Na każdą dostępna platformę otrzymacie naprawdę przyzwoity blaszak na pudełko z płytką. Warto zerknąć jak się prezentuje.

Pre-order Marvel’s Guardians of the Galaxy ze steelbookiem dostępny od 259 zł w RTV Euro AGD. W ofercie również Kosmiczna Edycja Deluxe

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, czy coś kupiliście!