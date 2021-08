Piekło zastygło na jeszcze dłuższą chwilę. Demoniczny Succubus opóźniony

Polski zespół deweloperski Madmind Studio poinformował o przesunięciu premiery gry Succubus na październik bieżącego roku. Twórcy udostępnili też zwiastun fabularny produkcji.

Spin-off niezbyt udanego Agony zaliczył opóźnienie. Aktualna data premiery Succubus jest planowana na 5 października bieżącego roku. Twórcy wyjaśniają, że potrzebują więcej czasu na usunięcie błędów i doszlifowanie różnych mechanik produkcji. Gra wystartuje wyłącznie na komputerach osobistych. W zamian za opóźnienie zabawy w brutalnym świecie deweloperzy podzielili się ze społecznością zwiastunem fabularnym.

Wideo tylko dla pełnoletniego odbiorcy

Jak wcześniej pisałem, Succubus to spin-off Agony, czyli produkcji, która wzbudziła dużo kontrowersji. Nie inaczej jest z jej kuzynem, gdyż obie gry cechują się ogromną brutalnością, nagością i nieprzyzwoitością. W spinn-offie gracz wciela się w tytułowego sukuba żądnego zemsty, gotowego siać śmierć i zniszczenie. Grający do dyspozycji otrzymuje szereg mocy specjalnych i różnorodnego oręża, pozwalającego wycinać w pień zastępy wrogów. Dantejskie sceny to chleb powszedni tytułu.