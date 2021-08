Reżyser Abandoned opowiada o grze i znów coś kręci. Przestaje mnie to bawić

Hasan Kahraman udzielił kolejnego wywiadu, w którym opowiada o Abandoned. Deweloper znów nieco miesza się w swoich słowach.

Jakiś czas temu zobaczyliśmy pierwszy, bardzo rozczarowujący teaser gry Blue Box Game Studios. Pozostawił on po sobie niebywale dużo pytań i reżyser produkcji postanowił udzielić kolejnego wywiadu.

Hasan Kahraman po raz kolejny „potwierdza”, że nie tworzy nowej odsłony Silent Hill. Abandoned nie jest nawet horrorem, a survivalową strzelanką z elementami grozy.

Abandoned to gra z gatunku shooter/survival. Ma w sobie pewne elementy horroru, ale tak naprawdę nie jest grą grozy. To nie jest to, co ludzie myślą – że to Silent Hill.

– powiedział Hasan Kahraman w rozmowie z NME