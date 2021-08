Do sieci wyciekła możliwa data premiery i terminy testów Call of Duty Vanguard

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Słynna grupa informatorów opublikowała kolejny przeciek Call of Duty Vanguard. Tym razem ujawniono termin premiery oraz otwartych testów gry.

16 sierpnia ujrzeliśmy pierwszy zwiastun nowego Call of Duty. Zapowiedź potwierdziła również parę przecieków, ale na tym nie koniec przedwczesnych ujawnień ważnych informacji o grze.

Grupa informatorów ModernWarzone podzieliła się niemałą pigułką ważnych dat związanych z Call of Duty Vanguard. Poznaliśmy między innymi datę premiery, a także terminy startu otwartych i zamkniętych testów gry. Co więcej, wiemy również, kiedy ruszy pierwszy sezon rozgrywek.

27-29 sierpnia – testy wersji alfa na PlayStation (najpewniej zamknięte)

10-12 września – otwarta beta na PlayStation

16-20 września – otwarta beta na wszystkich platformach

5 listopada – premiera CoD Vanguard

23 listopada – pierwszy sezon CoD Vanguard

Miejcie na uwadze, że terminy mają to do siebie, że lubią się zmieniać, co zaznaczyli też ModernWarzone. Dodatkowo warto wspomnieć, że wspomniana grupa insiderów cieszy się dobrą reputacją, choć miała kilka wpadek.

Wymienione wyżej daty traktowałbym raczej poglądowo. Choć brzmią realistycznie, nadal nie zostały oficjalnie ogłoszone przez Activision.