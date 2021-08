Fani Half-Life 2 pobili wspólnie wielki rekord. To dobrze wróży remasterowi

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Fanom Half-Life 2 udało się pobić wielki rekord gry. Jednocześnie w rozgrywką zaangażowało się kilkanaście tysięcy osób.

Drugi Half-Life to gra-legenda. Sprawdziła ją spora część graczy PeCetowych, a do dziś cieszy się całkiem sporą popularnością. Czy to za sprawą masy modów, czy po prostu sporej bazy fanów marki.

Niedawno zapowiedziano nawet Half-Life 2 Remastered Collection, które powstaje za zgodą Valve. Fani Gordona Freemana i spółki nie mają czasu na nudę i kto wie, może nawet sam Gabe Newell zdecyduje się na ożywienie serii w nie VR-owej formie. W międzyczasie fani Half-Life 2 postanowili pobić pewien rekord.

Do niedawna maksymalną liczbą osób grających jednocześnie w ten tytuł było 12 953. Rekord ten padł w 2012 roku i pozostał też nieruszony aż do teraz. Fani produkcji złączyli się pod hasztagiem BREAKINGTHEBAR i postanowili przywrócić drugiemu Half-Life popularność. Przynajmniej na chwilę.

W akcje zaangażowało się paru streamerów, a media społecznościowe obiegła masa postów zachęcających do gry 14 sierpnia o godzinie 17:00 czasu polskiego. No i udało się. Poprzedni rekord pobito ze sporą nawiązką, a aktualny wynosi dokładnie 16 101 graczy. Choć nie jest to może imponująca liczba, jak na prawie siedemnastoletni tytuł jest całkiem spora. Kto wie, może w niedalekiej przyszłości uda się jeszcze bardziej zwiększyć ten wynik?