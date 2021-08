Rekrutacja w CD Projekt Red. Czyżby Redzi wracali do gier TPP?

CD Projekt Red poszukuje pracownika na stanowisko: „programista kamery”. Taka informacja daje kilka poszlak dotyczących przyszłych projektów studia z Polski.

Na stronie CD Projekt Red ukazało się ogłoszenie pracy, z którego wynika, że studio poszukuje doświadczonej osoby zajmującej się programowaniem kamery w grach (do oddziału w Vancouver). Dokładnie chodzi o kogoś, kto ma doświadczenie z grami z perspektywy trzeciej osoby. Redzi poszukują także ludzi na inne stanowiska np. animatora, programistę czy designera rozgrywki. Pamiętajmy jednak, że rotacja pracowników w tej branży to naturalna kolej rzeczy. Wiele osób po skończonych projektach odchodzi i przychodzi do innych studiów deweloperskich.

Co może sugerować poszukiwanie pracownika konkretnie na to stanowisko? Wydaje się, że CD Projekt Red wraca do korzeni, czyli gier TPP. Deweloperzy mogą już być w trakcie nowego projektu lub w niedalekiej przyszłości rozpocząć nad nim prace. Osobiście obstawiam następną grę z serii Wiedźmin albo ewentualne odświeżone wersje pierwszych dwóch odsłon z Geraltem w roli głównej. Oczywiście zawsze jest szansa na pojawienie się nowego IP, bo czemu by nie.

Od premiery Cyberpunka 2077 Redom udało się także wykupić studio Digital Scapes w Kanadzie (obie firmy ściśle ze sobą współpracowały od 2018 roku), rozpocząć restrukturyzacje firmy tzw. Red 2.0, stworzyć wraz z Netflixem WitcherCon oraz wydać grę mobilną Wiedźmin: Pogromca potworów.

Wczoraj Redzi zapowiedzieli długo wyczekiwaną aktualizację 1.3 do Cyberpunk 2077. Po nieudanej premierze (nie patrząc na zysk) CP2077, deweloperzy mieli nad czym pracować. Mimo upływu ponad pół roku od debiutu cyberpunkowej gry, ta wciąż nie do końca spełnia oczekiwania.