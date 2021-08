Darmowe gry na PlayStation? Nie, to darmowy ban!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Po sieci krąży instrukcja na „zdobycie gier za darmo na PlayStation”. Uważajcie na to, ponieważ jest to błąd, przez który użytkownicy zostają zbanowani.

Na tę niebezpieczną ciekawostkę natknąłem się na Reddicie. Wiele wątków mówi o bugu w sklepie PS Store, dzięki któremu można zgarnąć darmowe tytuły. Na ten moment powtarza się głównie Resident Evil 7 Biohazard oraz The Last Guardian. Zastanawiacie się może coś takiego łączy te tytuły? Otóż wsparcie dla technologii VR.

Poniżej znajdziecie instrukcję, aby skorzystać z tego buga. Napiszę to jeszcze raz – nie róbcie tego, ponieważ może to zaowocować zbanowaniem Waszego konta PSN. O tyle dobrze, że z jakiegoś nieokreślonego jeszcze powodu nie u każdego da się powtórzyć ten proces.

Uruchom PS Store. Pobierz np. The Last Guardian VR Demo. Kiedy ikona pojawi się w menu, zjedź niżej i naciśnij „Więcej o Last Gaurdian VR Demo”. Wybierz pierwszą wersję, która się pojawi i przejdź do podsumowania. Cena powinna się zmienić później na 0 PLN. „Kup”, następnie czekaj na bana.

W internecie informacje na ten temat pojawiły się dopiero w przeciągu ostatnich godzin. Bardzo możliwe, że już niebawem wyjdzie stosowna aktualizacja, która zablokuje całkowicie tę „sztuczkę”. Jeżeli usłyszycie, że jakiś Wasz znajomy chce tego spróbować, ostrzeżcie go. Całkowita blokada konta PSN na pewno nie będzie dla niego czymś przyjemnym.

