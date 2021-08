Nowe gry tego tygodnia na PS5 i PS5. Ghost of Tsushima Director’s Cut i kuzyn Hollow Knighta

Szukacie może nowych gier na PS5 lub PS4? Tak się składa, że oficjalny kanał PlayStation przygotował kolejne zestawienie nowości w formie materiału wideo. Rzucenie okiem nie zaszkodzi, a może jakiś tytuł skradnie Wasze serce.

Ten tydzień należy zdecydowanie do mocnych premier, a przede wszystkim nadchodzące produkcje powinny trafić w gusta naprawdę szerokiego grona odbiorców. Tak różnorodnie od dawna nie było, ale o tym zaraz przekonacie się po obejrzeniu poniższego nagrania.

Już jutro, 17 sierpnia, zadebiutuje Ghost of Tsushima Director’s Cut, czyli wydanie reżyserskie niezwykle popularnego tytułu z PS4. Twórcy pokusili się o wsparcie dla next-genowych technologii, dzięki czemu usprawnili nie tylko efekty wizualne. Oprócz tego i reszty podstawowej zawartości w zestawie znajdziecie DLC Iki Island, które przeprowadzi Was poprzez przygodę na zupełnie innej wyspie.

Czy mamy na sali fanów footballu amerykańskiego? Jeśli tak, to z pewnością powinniście się zainteresować Madden NFL 22. To kolejna odsłona tego cyklu, który głównie cieszy się swoją popularnością w USA. Mimo to, nie warto go skreślać, ponieważ i w tej grze pokuszono się o zaimplementowanie „ficzerów” nowej generacji. Premiera 20 sierpnia 2021 roku.

Również od jutra (17 sierpnia) każdy chętny będzie mógł zakupić przepięknego indyka Greak: Memoeries of Azur. Pewnie nie tylko mnie od pierwszych sekund zobaczenia tego tytułu na myśl przyszedł Hollow Knight. Ważną różnicą względem wymienionego tytułu jest kwestia pokierowania aż 3 różnymi bohaterami.

Na sam koniec powyższego materiału wspomniano o demie Tales of Arise, które jest już dostępne do pobrania. To siedemnasta odsłona cyklu jRPG od Bandai Namco Entertainment. Zachęcam do sprawdzenia tego tytułu wszystkich lubiących japońską szkołę robienia gier, a także fanów poprzednich części.

Być może przeoczyliście poprzednią zapowiedź z ubiegłego tygodnia. Jeśli tak było, wejdźcie tutaj i nadróbcie zaległości.