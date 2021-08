„Stara miłość nie rdzewieje”, a na pewno nie ta do dinozaurów w The Last of Us

Fan serii The Last of Us znalazł pewne nawiązanie między częściami serii, które wielu graczom mogło umknąć. Dotyczy pewnej miłości Ellie i tym razem nie mam na myśli Diny.

Tym razem sprawa dotyczy miłości do dinozaurów, o której można było w pierwszej kolejności dowiedzieć się w DLC do „jedynki”. W TLoU: Left Behind Riley mówi Ellie, że ma dla niej niespodziankę, po czym główna bohaterka pyta „Czy to dinozaur?”. Poniżej możecie zobaczyć screeny, które przedstawiają tę sytuację.

Teraz należy przenieść się już do The Last of Us Part II, kiedy to Joel zabiera Ellie na urodzinową niespodziankę. Nie trzeba mieć wprawnego oka, aby zauważyć, że i tym razem pada identyczna kwestia, jak w przypadku dodatku do pierwszej części gry.

Czy jest to zamierzony smaczek? Moim zdaniem tak i miło, że twórcy pamiętali o jednym z zainteresowań bohaterki. Mimo upływu lat, miłość Ellie do dinozaurów dalej trwa, co na pewno w małym stopniu lekko rozbudowuje tę postać. Każdy chyba ma takie ciągutki od małego, prawda?

