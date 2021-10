DoGRYwka – tak wygląda Joel z serialu TLoU, pierwsze informacje o PS Plus na listopad i pobazgrane PS5

Poznaliśmy szczegóły dotyczące dodatkowych gier z PS Plus na listopad 2021. Dobrze, że są to gratisy, ponieważ nie każdy będzie się w stanie nimi nacieszyć. Oprócz tego oczywiście standardowe produkcje trafią do wszystkich subskrybentów.

Do sieci trafiło dziś pierwsze zdjęcie serialowego Joela z najnowszej produkcji od HBO. Ciężko nie powiedzieć, że The Last of Us z platformy streamingowej zapowiada się na wierną adaptację serialu.

W jednym z naszych dzisiejszych artykułów możecie zobaczyć „zawał” niejednego gracza-rodzica. Pewne dziecko postanowiło zabawić się w małego artystę, który przyozdobił kredkami konsolę PS5. Te i pozostałe artykuły znajdziecie w składance poniżej: