Microsoft najlepszym wydawcą gier na PS5? Prezes firmy reaguje

Wygląda na to, że wielka popularność gier Microsoftu na PS5 przykuła uwagę również prezesa firmy, Satya Nadelli. Skomentował on sytuację.

Do czego to doszło… Xbox otwiera się na multiplatformę, inwestując w konwersje swoich gier first-party na inne platformy. I do tego osiąga w tym niebywałe sukcesy!

Prezes Microsoftu komentuje podbój PS5

W ostatnim czasie na liście bestsellerów PS Store znajdziecie sporo gier od… Microsoftu. Gdy gigant z Redmond zaczął wydawać swoje gry na sprzęt konkurencji, szybko okazało się, że w tym planie jest sporo sensu. Firma może się cieszyć wręcz statusem lepszym niż Sony na ich własnym sprzęcie! Chociaż tyle dobrego – w ostatnim czasie sprzedaż konsol Xbox z pewnością nie cieszy włodarzy firmy.

Sytuacja nie uszła uwadze Satya Nadelli, prezesa firmy. Odniósł się od ostatnich przetasowań w PlayStation Store w trakcie niedawnego spotkania finansowego.

Rozszerzamy nasze gry na nowe platformy, wprowadzając po raz pierwszy cztery z naszych ulubionych gier na Nintendo Switch i Sony PlayStation. W rzeczywistości na początku tego miesiąca mieliśmy siedem gier wśród 25 najlepszych w PlayStation Store, więcej niż jakikolwiek inny wydawca. – powiedział Nadella (za The Verge)

Sukces jest tym większy, że przecież nie chodzi o konsole Xbox, a m.in. o PS5. Pomysł otwarcia się na konkurencję musi więc wyraźnie przekładać się na finanse firmy i zapewne właśnie tym był podyktowany. Prawdopodobnie dlatego też Sony od dłuższego czasu nie przestaje wydawać swoich tytułów first-party na PC. Warto pamiętać, że rynek komputerowy w dużej mierze również należy do Microsoftu.

Obecnie Microsoft dysponuje wielkimi markami jak choćby gry Activision Blizzard. W PS Store sukces zawdzięcza jednak świeżutkim premierom gier wydanych już dawno temu tylko na Xbox i PC. Mowa na przykład o Sea of Thieves czy Grounded. Obie te produkcje cieszą się gigantyczną popularnością na sprzęcie Sony, w tym na PS5.

