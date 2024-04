Nowe Call of Duty tworzone z użyciem AI? Ogłoszenie o pracę wywołało burzę

Okazuje się, że najnowsze Call of Duty może być tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Taka informacja wynika z najnowszego ogłoszenia o pracę, które opublikowało studio Treyarch. Do pracy poszukiwana jest osoba, która nie tylko potrafi pracować z grafiką, ale zna też najnowsze narzędzia wykorzystujące AI do codziennej pracy. Jak łatwo się domyślić, niekoniecznie spodobało się to graczom…

AI i Call of Duty – czy to na pewno dobre połączenie?

Jako gracze dość alergicznie reagujemy na próby stosowania sztucznej inteligencji w grach wideo. W ogóle AI budzi mieszane odczucia, zwłaszcza gdy jest stosowane zamiast np. grafików. Świetnym przykładem są internetowe kampanie niektórych marek (np. sklepów), do których kreacji użyto różnej jakości obrazków generowanych przez AI. Efekt końcowy często pozostawia wiele do życzenia. Brak w nim przede wszystkim cennego elementu ludzkiego. Czy to samo czeka gry?

Zobacz: Call of Duty w Xbox Game Pass?

Wiele wskazuje na to, że tak. Coraz więcej deweloperów używa różnych narzędzi AI, np. do wspierania swojej codziennej pracy, czy generowania niektóych głosów (tak The Finals, patrzę na Ciebie). Wychodzi na to, że do technologicznego wyścigu dołącza kolejne studio – tym razem jest to Treyarch, które przygotowywać ma tegoroczną odsłonę serii Call of Duty. W sieci pojawiło się wiele mówiące ogłoszenie o pracę.

Twórcy poszukują do swojego zespołu artysty/animatora 2D, którego zadaniem będzie m.in. “ulepszanie treści generowanych przez AI”:

Treyarch poszukuje utalentowanego artysty/animatora 2D, który dołączy do naszego wewnętrznego zespołu w celu dostarczania szerokiej gamy dynamicznych typów treści do naszych gier. Wybrany kandydat będzie artystą specjalizującym się w ilustracjach cyfrowych, projektowaniu ruchu i korzystaniu z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Treyarch

Jak łatwo się domyślić, takie informacje nie wszystkim przypadły do gustu. Wiele wskazuje na to, że praktyki podobnego rodzaju będą coraz powszechniejsze w branży. Co o tym sądzicie? Z jednej strony to ułatwia i przyspiesza pracę. Z drugiej przypomina jakiegoś rodzaju technologiczną antyutopię…

Źródło: gamerant.com