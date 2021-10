Call of Duty Vanguard nie da się cheaterom. Mocne ogłoszenie twórców

Call of Duty Vanguard miało problemy z oszustami już w wersji beta. Wygląda jednak na to, że twórcy nie zamierzają pozwalać cheaterom na psucie rozgrywki uczciwym fanom CoD-a.

Na profilu Call of Duty na Twitterze pojawiło się specjalne ogłoszenie. Twórcy zapowiadają w nim walkę z oszustami. Dziś, tj. 13 października, mamy otrzymać też więcej informacji.

Drodzy cheaterzy, kochamy gry. To nasza pasja. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tworzyć gry dla najwspanialszych fanów na świecie. Nie zawsze nam się to udaje, ale staramy się robić wszystko, co w naszej mocy.



Oszukiwanie psuje zabawę wszystkim. Nikt nie lubi oszustów. Naszym celem jest dostarczanie przyjemnych i uczciwych doświadczeń w grach. Dla naszych deweloperów. Dla naszych fanów. I co najważniejsze… dla graczy Call Of Duty na całym świecie.

Cheaterzy nie są mile widziani. Nie ma tolerancji dla oszustów, a wkrótce przekonacie się, co mamy na myśli.

– czytamy w ogłoszeniu na profilu Call of Duty na Twitterze