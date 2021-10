Miły prezent od Sony. Listopadowe PS Plus dostanie dodatkowe gry

Sony ogłosiło na swoim blogu, że subskrybenci PS Plus mogą liczyć na dodatkowe pozycje w przyszłym miesiącu. Jest to element celebracji 5-lecia PlayStation VR.

PS Plus jest dość nierówne – w jednym miesiącu dostajemy prawdziwe perełki, aby w kolejnym tylko stęknąć z zażenowania. Kolejna oferta usługi może okazać się jedną z tych lepszych.

PS Plus w listopadzie dostanie więcej gier

Na oficjalnym blogu PlayStation, firma informuje, że subskrybenci popularnej usługi PS Plus dostaną w przyszłym miesiącu o trzy gry więcej, niż standardowo. W ten sposób Sony chce obchodzić 5-lecie PSVR.

Wpis niestety nie rozjaśnia w tej kwestii nic więcej. Japoński gigant nie uchylił rąbka tajemnicy, tak więc na konkretny zestaw gier w listopadzie musimy jeszcze poczekać. Warto jednak podkreślić, że trzy dodatkowe gry będą opierały się na technologii VR. Oznacza to, że posiadacze headsetów rozszerzonej rzeczywistości mogą dostać którąś ze świetnie przyjętych pozycji, jak choćby Beat Saber, Super Hot czy Resident Evil VII.

Treść wpisu sugeruje również, że także w kolejnych miesiącach do subskrypcji będą dodawane trzy gry na VR, choć na potwierdzenie tych informacji musimy jeszcze trochę zaczekać.

Sony podzieliło się też ciekawą statystyką. Firma zdradziła pięć najpopularniejszych pozycji ogrywanych za pomocą gogli VR do PlayStation. Na pierwszym miejscu mamy Rec Room, czyli darmową grę społecznościową. Zaraz za nim znalazł się doceniony Beat Saber i PlayStation VR Worlds. Pełną listę znajdziecie na grafice poniżej.

Przypominamy, że w ramach październikowej oferty PS Plus możemy zagrać w Hell Let Loose, Mortal Kombat X oraz PGA Tour 2K21. Przygotowaliśmy dla Was również świetną promocję na subskrypcję.