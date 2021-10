Pierwsze zdjęcie Joela z serialu The Last of Us. Porównajcie je z grą

Serial The Last of Us jest daleko premiery, ale fani marki są w pogoni za ekipą filmową i stale dostarczają zdjęcia z planu. Tym razem udało się nawet uchwycić serialowego Joela.

W rolę bohatera wciela się słynny Pedro Pascal, którego możecie kojarzyć z Gry o Tron oraz Narcs. Aktor jest bardzo podobny do Jola z hitu Naughty Dog i choć angaż budził początkowo wątpliwości, ostatecznie wielu fanów mocno podekscytowało się tą rolą. Teraz możemy wreszcie zobaczyć, jak aktor prezentuje się w kostiumie. Fotkę zrobiła jedna z fanek TLoU, a przy okazji zobaczcie porównanie z Joelem z gry w podobnym stroju.

he understood the assignmentpic.twitter.com/yeYy9J0NIg — spooky nath ⊬ 🕸 (@_plxstictrench_) October 13, 2021

Pamiętajmy jednak, że serial The Last of Us to nie tylko kostiumy, ale przede wszystkim historia. To właśnie ona oraz relacje między postaciami zadecydują o tym, czy widowisko zostanie ciepło przyjęte przez fanów growego oryginału. Pedro Pascal mógłby mieć na sobie nawet pozłacany garnitur. Jeśli nie zaprezentuje odpowiednio charakteru uwielbianego przez graczy bohatera, nawet najlepszy kostium tego nie zmieni.

Nie wiemy, kiedy dokładnie doczekamy się premiery serialu The Last of Us. Produkcja ma ukazać się w przyszłym roku, ale konkretna data debiutu nie jest jeszcze znana. Jeśli czekacie, lepiej uzbrójcie się w cierpliwości.