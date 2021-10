Po 13 latach, Fallout 3 pozbył się swojego wielkiego problemu na PC

Betehsda załatała swój stareńki tytuł po kilkunastu latach. Fallout 3 zadziała nieco sprawniej na komputerach z systemem Windows.

Wszystko przez zrezygnowanie ze wsparcia Games For Windows Live. Skasowana w 2014 roku usługa nigdy nie cieszyła się popularnością, a dodatkowo potrafiła napsuć graczom krwi. Wszystkiemu winny był koszmarny interfejs, a także liczne problemy związane z korzystaniem z rozwiązania

Trzeci Fallout uruchomi się od teraz bez GFWL. Jeśli macie grę na swoich dyskach, twórcy zalecają ponowną instalację. Pomoże to w pozbyciu się jakichkolwiek problemów związanych z obecnością Games For Windows Live w plikach.

Fallout 3: Game of the Year Edition został zaktualizowany i nie instaluje już Games for Windows Live. Jeśli Fallout 3 był wcześniej zainstalowany na Steamie, sugerujemy odinstalowanie i ponowne zainstalowanie tytułu.

Gra nie wymaga już Games for Windows Live i będzie można ją teraz uruchomić.

