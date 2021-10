Geralt z drugiego sezonu Wiedźmina na nowej grafice. „Stworzony by zabijać”

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Za nieco ponad dwa miesiące zadebiutuje drugi sezon serialu Wiedźmin. Netflix postanowił podzielić się kolejnym smaczkiem promujących nadchodzące odcinki. Zobaczcie Geralta w nowej zbroi w pełnej krasie.

Premiera drugiego sezonu serialu Wiedźmin odbędzie się 17 grudnia. Aby przypomnieć o tym fakcie wszelkim fanom tej znanej na całym świecie marki, przygotowano specjalną grafikę, którą możecie znaleźć poniżej. Podpisano ją hasłem „Stworzony by zabijać. Jego przeznaczeniem jest chronić”. Cóż, ciężko się nie zgodzić, szczególnie po zobaczeniu Henry’ego Cavilla we wdzianku czarnego rycerza.

Nie wiem jak Wam, ale mi Geralt w takim opancerzeniu przypada o wiele bardziej do gustu. Jego poprzednia zbroja może niektórym bardziej kojarzyć się z tą znaną z trzeciego Wiedźmina, jednakże ta pełna okrągłych nitów prezentuje się według mnie elegancko oraz zarazem agresywnie. Jestem ciekaw, jakby to wszystko się prezentowało, gdyby twórcy pokusili się o zastąpienie obecnych łączeń np. ćwiekami.

A Wam jak się podoba Rzeźnik z Blaviken w takiej formie? Woleliście poprzedni strój?

