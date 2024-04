Tanie granie na Majówkę. Świetne gry na Steam od 4 złotych, hity 10/10 i nowości

Przed nami długi majowy weekend, czyli okazja do bardzo długiego grania. Zobaczcie najnowsze gry na Steam w promocji, bo możecie je kupić już od 4 zł z groszami.

Majówka 2024 startuje, mamy wolne od szkoły, a i pewnie niejeden z Was weźmie urlop, by odpocząć od pracy. Pogoda piękna, zatem szykuje się grillowanie i wypady za miasto. A co wieczorami? Cóż, tanie granie! Postanowiliśmy sprawdzić, czy da się kupić naprawdę tanio gry na Steam, których premiera dopiero co się odbyła, albo zadebiutowały w zeszłym roku. Odpowiedź jest krótka – da się i będą to tytuły czasem wręcz genialnie oceniane.

Zapraszamy zatem na nasze zestawienie “Taniego grania na Majówkę”, w którym prezentujemy najnowsze i w miarę świeże tytuły na Steam w cenie od 4 do 25 zł. Jednocześnie zaznaczamy, że wybieramy tylko dobrze oceniane produkcje, więc bez obawy, że wsadzimy Was na minę. Dodatkowo, za wszystkie kupione gry zapłacicie m.in. płatnościami BLIK, a klucze pochodzą z zaufanego i rzetelnego sklepu Instant Gaming.

Najpierw nowości 2024 roku. Dobre gry w niskich cenach

Spośród dopiero co wydanych tytułów wybraliśmy cztery, które powinny Wam przypaść do gustu. Mamy apokalipsę, ciekawe i dynamiczne wyścigi, łapanie duchów oraz hicior w postaci rosyjskiej ruletki.

Turbo Golf Racing (Ostatnie recenzje – 93% osób na Steam poleca grę)

Zacznijmy od najtańszej nowości, która miała swoją premierę 4 kwietnia 2024 roku. To bardzo pozytywnie oceniany Turbo Golf Racing, który jest mieszanką wyścigów samochodowych oraz golfa. Jeśli wspomniana dyscyplina kojarzy się Tobie z nudą, to zapewniamy, że tutaj na pewno jej nie będzie. To bardzo dynamiczna gra akcji, w której powalczymy online w 8 osób, stoczymy pojedynek golfowy 1 na 1 czy pościgamy się z czasem.

Kup Turbo Golf Racing za 4,32 zł (zamiast płacić na Steam 71,99 zł)

Midnight Ghost Hunt (Ostatnie recenzje – 79% osób na Steam poleca grę)

Drugą bardzo kuszącą nowością w promocji jest Midnight Ghost Hunt, które zadebiutowało na Steam w zeszłym miesiącu, 21 marca. To nietypowa wieloosobowa gra w chowanego, w której toczymy walkę 4 na 4 między żywymi a umarłymi. Jedna drużyna wciela się w łowców duchów, a druga w zjawy, które potrafią ukryć się w pozornie niegroźnych meblach oraz przedmiotach. Zobaczcie zwiastun poniżej, a przekonacie się, że zabawa wygląda naprawdę ciekawie.

Kup Midnight Ghost Hunt za 10,06 zł (zamiast płacić na Steam 71,99 zł)

Buckshot Roulette (Ostatnie recenzje – 95% osób na Steam poleca grę)

Oto nasz pierwszy hit zestawienia, który zdobył niebywałą popularność na Steam. Premiera Buckshot Roulette miała miejsce 4 kwietnia tego roku, a obecne oceny tytułu są przytłaczająco pozytywne. I pomyśleć, że to w zasadzie mała gra niezależna, w której… gramy w rosyjską ruletkę strzelbą kaliber 12. Tytuł posiada mroczną oprawę graficzną i proste zasady. Wchodzi dwóch, wychodzi jeden.

Kup Buckshot Roulette za 9,99 zł bezpośrednio na Steam (platforma Valve oferuje najniższą cenę na ten tytuł!)

Last Hope Bunker: Zombie Survival (Ostatnie recenzje – 71% osób na Steam poleca grę)

Czwartą nowością, którą kupimy w promocji, jest Last Hope Bunker: Zombie Survival. Gra zawitała na Steam 9 kwietnia, więc nie upłynęły jeszcze 2 tygodnie od premiery. Postapokaliptyczny klimat spodobał się graczom, którzy nawet nieźle oceniają ten tytuł. Budzimy się w bunkrze, mamy pod ręką lekarstwa oraz broń. To, czego nam brakuje, to nasi bliscy. Musimy opuścić bezpieczne schronienie i wyruszyć na poszukiwania rodziny.

Kup Last Hope Bunker: Zombie Survival za 19,39 zł (zamiast płacić na Steam 31,99 zł)

Tanie gry na Steam z zeszłego roku, w tym 2 tytuły z ocenami 10/10

Zerknijmy teraz na pozostałe tytuły, które dla Was wybraliśmy. To nadal “świeże bułeczki”, które zostały pozytywnie ocenione przez społeczność platformy Valve.

Scars Above (Ostatnie recenzje – 80% osób na Steam poleca grę)

Gorąco polecamy tę trzecioosobową przygodową strzelankę akcji w stylu sci-fi. Gra kosztuje na Steam ponad 120 zł, a tutaj zgarniemy ją za 10 zł z groszami. Fabuła pozwoli nam poznać losy dr Kate Ward. Dziewczyna jest astronautką i naukowcem, lecz w sytuacji, w jakiej się znalazła, szybko musi stać się żołnierzem. Na orbicie Ziemi pojawia się kolosalna i enigmatyczna struktura obcych, a nasza bohaterka wraz z innymi inżynierami zostaje wysłana, by ją zbadać. Niespodziewanie obcy przenoszą całą strukturę na tajemniczą planetę pozasłoneczną. Budzimy się sami i oszołomieni, a wokół nikogo z naszej załogi…

Kup Scars Above za 10,45 zł (zamiast płacić na Steam 126,74 zł)

GYLT (Ostatnie recenzje – 100% osób na Steam poleca grę!)

GYLT zadebiutował na Steam dopiero w zeszłym roku (wcześniej był ekskluzywny na Google Stadia) i od razu porwał graczy. Nieczęsto się zdarza, że jakiś tytuł ma 100% poleceń w ostatnich recenzjach platformy Valve. Ta przygodowa gra akcji TPP w konwencji survival horroru od studia Tequila Works jednak tego dokonała. Wcielamy się tutaj w dziewczynkę imieniem Sally, która uciekając przed grupką rówieśników trafia do wypaczonej wersji swojego rodzinnego miasta.

Kup GYLT za 13,82 zł (zamiast płacić na Steam 80 zł)

