PS Plus maj 2024. Sony ujawnia nową ofertę Essential

Długo czekaliśmy na ujawnienie PS Plus Essential na maj, lecz doczekaliśmy się i możemy już podać Wam wszystkie szczegóły. Lista gier na PS5 i PlayStation 4 obejmuje m.in. świetny EA Sports FC 24. Komu przedstawione nowości nie przypadną do gustu, może wybierze coś dla siebie spośród 20 gier do 15 zł, które wyselekcjonowaliśmy dla Was z trwającej majowej wyprzedaży w PS Store.

Pamiętajcie też, że chcąc przedłużyć abonament PlayStation Plus, możemy skorzystać z tanich doładowań PSN, za które szybko zapłacimy poprzez BLIK.

Oficjalna oferta PS Plus na maj 2024 dla subskrybentów Essential

Tak prezentuje się ujawniona właśnie lista gier:

EA Sports FC 24 Standard Edition | PS4, PS5

Ghostrunner 2 | PS5

Tunic | PS4, PS5

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Powyższe gry będziemy mogli dodawać do swojej biblioteki oraz pobierać od pierwszego wtorku tego miesiąca, który przypada na 7 maja. Do tego czasu możemy odbierać gry z oferty kwietniowej, czyli:

Immortals of Aveum | PS5

Minecraft Legends | PS4, PS5

Skul: The Hero Slayer | PS4, PS5

Źródło: PlayStation Blog