Death Stranding Director’s Cut zmierza na PC? Pierwsze poszlaki na to wskazują

Niedawno premierę miało Death Stranding Director’s Cut w wydaniu na konsole PS5. Gracze PeCetowi głowią się od ogłoszenia produkcji, kiedy oni ewentualnie by dostali wydanie reżyserskie. Wygląda na to, że mogą być już do tego pierwsze przymiarki.

Sprawą zainteresował się redditor o nicku cloudsheep0, który w swoim wpisie wymienił kilka argumentów świadczących o pracach dotyczących wydania reżyserskiego również na PC. Od wczorajszej aktualizacji Death Stranding na Steamie do poprzedniej minęło 10 miesięcy. Wtedy to do gry wprowadzono wydarzenie powiązane z Cyberpunkiem 2077.

Kolejnym argumentem za pojawieniem się Death Stranding Director’s Cut na PC jest fakt, że Kojima Productions obecnie pracuje nad innym patchem. Początki jego powstawania sięgają 1 września tego roku. Z analizy SteamDB wynika, iż w plikach produkcji może niebawem ponownie zawitać Denuvo, czyli system zabezpieczeń antypirackich. Ten wcześniej został ściągnięty, więc dziwnym byłoby ponowne dodawanie go bez konkretnego powodu.

Cóż, bez wątpienia „coś” się dzieje, ale ciężko określić co takiego dokładnie. Myślę jednak, że rzeczywiście niebawem wszyscy będziemy mogli usłyszeć o tym optymistycznym scenariuszu, ponieważ powyższe argumenty za wydaniem ulepszonej edycji wydają się być sensowne.