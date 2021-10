Squid Game dostało swoją pierwszą grę, ale chyba nie takiej oczekiwaliśmy

Squid Game bije rekordy popularności Netflixa i nic dziwnego, że przykuło uwagę niektórych twórców gier. Na platformach mobilnych pojawiają się już pierwsze produkcje.

Tytuł nazwany „Squid Game 3D” był dostępny w Google Play, Apple App Store i TapTap, jednak prawdopodobnie usunięto go już z drugiej wspomnianej platformy, bowiem nie da się go tam wyszukać. Nie ma co ukrywać – nie była to produkcja na licencji i tureckie studio Click Game po prostu chciało zarobić na popularności serialu Netflixa. Szkoda, że zabrało się za to w tak prosty sposób.

W grze znalazły się trzy tryby, które możemy kojarzyć z serialu. Pierwszy to bardzo rozpoznawalne Red Light, Green Light. Drugim jest wycinanie kształtu z miodowego cukierka, trzecim gra w kulki, a czwartym slap game. Twórcy zamierzają dodać mini-gierki z przeciąganiem liny oraz skakaniem po szklanych panelach. Nie ma tu więc mowy o oryginalności – deweloperzy planują po prostu podkraść wszystkie pomysły twórców serialu.

Możliwe, że za zdjęcie gry z platformy Apple odpowiada sam Netflix. Nie możemy tego jednak jednoznacznie potwierdzić. Równie dobrze sam właściciel sklepów mógł odrzucić wątpliwej jakości produkcję. Jeśli jednak plotki się potwierdzą, prędzej czy później i tak ujrzymy pełnoprawną grę inspirowaną Squid Game.