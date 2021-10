Promocje dnia – ekskluzywne rabaty na doładowanie PSN i gry z PS Store oraz subskrypcja PS Plus za 185,30 zł na rok

Dziś obchodzimy nieoficjalny „dzień PlayStation”, gdyż najciekawsze oferty dnia adresowane są właśnie do posiadaczy sprzętu od Sony. Mamy dla Was szereg ekskluzywnych zniżek.

Jeżeli macie PS4 lub PS5 to raczej nie możecie przejść obojętnie obok dzisiejszych „Promocji dnia”. Zestawiliśmy dla Was najciekawsze oferty i akurat złożyło się, że te dotyczą przede wszystkim PlayStation.

Tylko u nas: subskrypcja PS Plus na rok taniej

Dziś mamy dla Was coś specjalnego – zniżkę wyłącznie dla naszych czytelników. Kupon z 12-procentową obniżką działa w Enebie i dzięki niemu zdobędziemy m.in. roczną subskrypcję PS Plus za 185,30 zł. Pamiętajcie jednak, że aby kod zadziałał, trzeba wykonać parę prostych kroków. Dokładnie instrukcje znajdziecie w linku poniżej.

Rabat na doładowanie PSN

PS Plus jednak Was nie interesuje? Nie szkodzi. Ekskluzywny rabat w Eneba można wykorzystać także na doładowanie PlayStation Network. Dzięki temu za kupon o wartości 100 zł zapłacimy 82,54 zł.

Promocje w PS Store z dodatkowym rabatem

To już oferta dla prawdziwych „łowców okazji”. Wykorzystując powyższe, zdobyte taniej doładowanie do PSN, możemy zaopatrzyć się w szereg gier, które zostały przecenione w PS Store. W ten sposób niejako naliczają się nam dwa rabaty, znacznie obniżając domyślną cenę danego tytułu. Całą listę przecenionych gier znajdziecie w linku poniżej:

To chyba byłoby na tyle… Nie! Jeżeli promocje na PlayStation Was nie interesują, rzućcie okiem na wszystkie dzisiejsze oferty:

No – teraz to byłoby na tyle. Polecamy jednak regularne zaglądanie do naszego działu „Promocje„. W końcu codziennie znajdują dla Was najciekawsze oferty.