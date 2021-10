Squid Game od Netflixa pobiło bardzo imponujący rekord

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Squid Game to wielki, ogromny wręcz hit. Serial rzekomo inspiruje już nawet twórców gier wideo, a Netflix właśnie pochwalił się pewnym rekordem.

Korporacja potwierdziła, że widowisko jest oficjalnie najpopularniejszą premierą w historii platformy. Serial, który reżyserował Hwang Dong-hyuk dotarł już do 111 milionów widzów. Takie liczby zdecydowanie robią spore wrażenie, ale nie są ogromnym zaskoczeniem. Już wcześniej zapowiadano, że koreańskie widowisko najpewniej pobije rekord platformy.

Squid Game wyprzedziło tym samym chociażby pierwszy sezon Bridgertonów, czyli produkcję, która dotarła w podobnym czasie do 82 milionów widzów. Był to też do tej pory najnowszy taki rekord firmy. Wcześniej przełomowymi w skali Netflixa wynikami cieszyły się takie hity jak Wiedźmin i Stranger Things.

Najnowszy hit od słynnej platformy streamingowej i tak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Choć sam twórca zakładał produkcję tylko jednego sezonu, powstanie kolejnych jest prawie pewne. O Squid Game wciąż jest bardzo głośno (głównie przez momentami abstrakcyjną popularność) i przypuszczam, że serial ten pobije jeszcze jakieś rekordy. Tak czy inaczej, twórcy mogą być z siebie zdecydowanie bardzo dumni.