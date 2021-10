PS Plus w promocji, taniej również za doładowanie do PS Store

Ponownie wraz ze sklepem Eneba przygotowaliśmy specjalną akcję promocyjną, dzięki której zakupicie o wiele taniej subskrypcję PS Plus na rok oraz doładowanie PSN. Możecie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.

Na wstępie zaznaczę, że kod działa także na resztę oferty sklepu Eneba, więc jeśli polujecie na jakieś konkretny gry, również możecie skorzystać z tej akcji promocyjnej. Potrwa ona do jutra (14 października), do godziny 10:00, dlatego radzimy się pospieszyć.

Uwaga, kod promocyjny jest przeznaczony tylko dla dla czytelników PlanetaGracza.pl i zadziała tylko po przejściu do sklepu Eneba z poniższych linków. W przypadku, gdy nie zostanie on zaakceptowany przez stronę, rekomendujemy uruchomić przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyścić ciasteczka (pliki cookies).

Aby pozyskać powyższe kwoty, należy przejść na stronę produktu, ustawić w prawym górnym rogu walutę na Euro oraz wybrać z tabelki sprzedawcę z najniższą ceną. Po dodaniu do koszyka, trzeba wpisać kod PLANETA12 i wybrać metodę płatności przez Przelewy24. Po naciśnięciu Continue zostaniecie przeniesieni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmieni się na złotówki.

Ceny podane powyżej obowiązują w momencie pisania tego tekstu. Jest szansa, że po dodaniu do koszyka zobaczycie minimalnie mniejsze lub większe kwoty, co jest powiązane z wahaniami kursu Euro.

Gdzie wpisać kod rabatowy w sklepie Eneba?

W wersji mobilnej: wybierzcie Kup teraz, następnie ustawcie odpowiednią metodę płatności i naciśnijcie na żółtą strzałkę. Pojawi się sekcja z napisem Got discount code?. Wpiszcie w wyświetlonym polu kod rabatowy.

W wersji desktop: wybierzcie Kup teraz, następnie ustawcie metodę płatności na Przelewy24 i kliknijcie Got discount code?, po czym w otwartym polu wpiszcie kod rabatowy.

Zachęcamy do zaglądania również do Działu Promocji, abyście byli na bieżąco z najlepszymi ofertami. Codziennie odnajdziecie tam masę najlepszych propozycji z grami, dodatkami, akcesoriami gamingowymi i nawet konsolami. To dobry sposób, by zaoszczędzić sporo przy zakupach.

Udostępnij wpis

Drogi Czytelniku!

Niektóre z naszych tekstów zawierają linki afiliacyjne. Jeśli w nie klikniesz, nie ponosisz żadnych kosztów, ale przyczyniasz się do rozwoju całego portalu

PlanetaGracza.pl. Dziękujemy za wsparcie!