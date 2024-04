Mod do Fallout 4 dodaje postać z serialu. Wygląda świetnie

Ghoul z serialu w Fallout 4

Fani serialu Fallout chyba zgodzą się z twierdzeniem, że ghoul to absolutnie świetnie wykreowana postać. Zarówno pod względem scenariusza, jak i samej gry aktorskiej nie sposób oderwać wzroku od jego paskudnej twarzy. W bohatera wcielił się Walton Goggins i aktor wywiązał się ze swojego zadania wprost znakomicie.

Jeżeli podobnie jak ja kojarzycie ghoula ogromną sympatią, to mam dla was dobre wieści. Choć z premierą serialu nie wiązało się wydanie żadnej gry (poza nieszczęsną aktualizacją), to już teraz bohater może pojawić się w waszym świecie Fallout 4. Wszystko za sprawą nowej modyfikacji, która jest do pobrania z serwisu NexusMods.

Postać da się oczywiście nie najgorszej wykreować w edytorze postaci, jednak mod pozwala nam od razu rozpocząć rozgrywkę we właściwie odwzorowanym bohaterze. Co ciekawe, fani gry zdołali nawet mniej więcej skutecznie odtworzyć broń, którą Ghoul posługiwał się w serialu.

Wygląda jak prawdziwy. No dobra, serialowy.

Moda możecie pobrać z tej strony.

Źródło: gamerant.com