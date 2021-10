Zapowiada się dobry sezon na kości RAM. Świetne wieści prosto od producenta

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Choć mogłoby się wydawać, że to niemożliwe, niedługo kości RAM mają tanieć. Na temat takich prognoz poinformował czwarty największy dostawca pamięci DRAM na świecie.

Mowa dokładnie o firmie Nanya, która spodziewa się w bliżej nieokreślonej przyszłości spadków cen wymienionych podzespołów – informuje PCGamer. Jak powszechnie wiadomo, obecnie składając PC-ty można się nieźle wypłacić, kupując karty graficzne i właśnie kości RAM. Co składa się w takim razie na ten niespodziewany odwrót sytuacji?

Powodem obniżenia cen ma być rzeczywisty popyt na ów komponenty, który mija się z tym wcześniej zakładanym. Różnice w założeniach po części wynikają z zamknięcia fabryk w związku z sytuacją pandemiczną na świecie, a także z wysoką inflacją i wszechobecnym niedoborem komponentów. Wygląda na to, że przewidziany scenariusz jednak się nie sprawdził, co powinno być powodem do szczęścia każdego planującego zakup nowych RAM-ów.

Zresztą z samymi kartami graficznymi i tak jest nieco lepiej, niż było w kwestii ich dostępności i kwot, jakie trzeba poświęcić na taką przyjemność. Ceny w dalszym ciągu potrafią osiągać zawrotne sumy, jednak jeśli kogoś stać na takie wydatki, to przynajmniej ma większe szanse na sam zakup.