Przyjdźcie na Polish-Swiss Game Jam on Sustainability podczas PGA 2021

Przed PGA 2021 odbędzie Polish-Swiss Game Jam, czyli specjalny konkurs polegający na tworzeniu gier. W tym artykule znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

Start imprezy przewidziany jest na 19 października 2021 roku. Uczestnicy będą mieli 48 godzin na stworzenie gry według motywu przewodniego podanego na samym początku wydarzenia. Wiadomym jest na ten moment to, że będzie on dotyczył ważnych zagadnień, jakimi są środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Mile widziani są deweloperzy będący na każdym poziomie zaawansowania. To także wyjątkowa okazja, by zmierzyć się ze studiami deweloperskimi ze Szwajcarii. Poniżej znajdziecie ich pełną listę:

Blindflug

Kandria

Soup Raiders

Sanatorium – A Mental Asylum Simulator

Wild Planeta

Wygrane w konkursie przygotowały firmy Logitech oraz Tissot. Każdy z uczestników otrzyma gadżet od tej pierwszej, a także plecak z upominkami od producenta zegarków. Zwycięska drużyna zgarnie także do pięciu zegarków TISSOT Chrono XL.

Uwaga, ze względu na ogromne zainteresowanie tegorocznym Game Jamem jego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania najlepszych zespołów spośród wszystkich zgłoszeń. Warto też zaznaczyć, że udział w konkursie jest bezpłatny.

Jeśli wybieracie się na PGA 2021, zachęcam zapoznać się z tym artykułem. Wypisałem w nim najważniejsze informacje, z którymi warto zapoznać się przed przyjazdem do Poznania.