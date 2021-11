DoGRYwka – Xbox zrzuca buggy z ponad 1 km, CP2077 w Muzeum Porażki i Batmana z brodą nie będzie

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Xbox Australia postanowiło w nietypowy sposób uczcić premierę Forza Horizon 5. Helikopter wraz z podwieszonym buggy wzniósł się na wysokość ponad kilometra, a następnie zrzucił w dół samochód. Za nim poszybował utalentowany spadochroniarz, który po wylądowaniu przejechał się po polanie.

Cyberpunk 2077 trafił do muzeum, a konkretnie do Muzeum Porażki w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu CD Projekt RED nie byłbym zadowolony z takiego „zaszczytu”. Produkcja znalazła się zaraz No Man’s Sky, które też nie zaliczyło bardzo dobrej premiery.

W sieci pojawiły się koncepty z anulowanej gry z Batmanem w roli głównej. O dziwo, przedstawiają Człowieka-Nietoperza z brodą. Bruce w takiej wersji (jeśli to w ogóle Bruce) wygląda, jakby Geralt z Rivii wpakował się w kostium jednego z najpopularniejszych superherosów. Te i pozostałe newsy znajdziecie w składance poniżej.