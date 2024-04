Odbierajcie te gry za darmo, bo zaraz nowa oferta. Gratka dla fanów FPS-ów i nie tylko

Nierzadko zdarza mi się zapomnieć o przypisaniu nowych darmówek z Epica, więc ten artykuł nie tylko posłuży Wam, ale i mnie. Polecam udać się na platformę Epic Games Store, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście!

Gry za darmo w Epic Games Store – co nowego dzisiaj?

Cały czas gracze korzystający z cyfrowego sklepu EGS mogą przypisać do konta dwie gry za darmo. Szału nie oczekujcie, bo mowa o raczej niszowych produkcjach, lecz to wciąż darmówki. Poza tym takie Town of Salem 2 wygląda naprawdę nieźle i ma spore grono fanów. Może stanie się nową multiplayerową obsesją wielu graczy?

Do tego możecie cieszyć się darmowym The Big Con. To przesiąknięta klimatem Stanów Zjednoczonych lat 80. przygodówka, w której jako swawolna nastolatka będziemy musieli próbować uratować rodzinny biznes, przemierzając przy okazji spory kawałek amerykańskich miast i miasteczek. Klimacik jest, więc to już dobry początek.

Pamiętajcie, że już dziś (tj. 25 kwietnia 2024 roku) oferta zmieni się na kompletnie nową! Zaskoczenia nie będzie, bo Epic już oficjalnie zapowiedział, że tym razem otrzymamy industrialnego FPS-a w klimatach kojarzonych z Atomic Heart, czyli Industria. Przypominam, że aktualnie powstaje druga część! Ponadto gracze otrzymają mroczne LISA: The Definitive Edition.

Źródło: Epic Games Store